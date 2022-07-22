‘Kıbrıs sorunu çözülmeli’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden 4’ünün adadaki büyükelçileri, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ortak tavır aldı. Rusya ise, bu konuda net bir mesaj vermedi.

Alithia gazetesi, “Dördü Çözüm İstiyor, Rusya İlkeli bir Tutum Sergiliyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'nın (KİPE), ileri sürülen “Türk işgalinin yıl dönümü” dolayısıyla, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin büyükelçilerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili tezlerinin yer aldığı bir röportaja yer verdiğini yazdı.

İngiliz Yüksek Komiserliği

Gazeteye göre İngiliz Yüksek Komiserliği açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Birleşik Krallık, Kıbrıslı Türk ve Rumların barış ve güvenlik koşulları içerisinde birlikte yaşayabilecekleri birleşik bir Kıbrıs hedefine kararlı bir şekilde bağlıdır. Birleşik Krallık, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi'nin kararları uyarınca, siyasi eşitliğe sahip, iki kesimli, iki toplumlu çözümüne dayanan adil ve kalıcı çözümünü desteklemektedir.”

ABD Büyükelçisi

ABD Büyükelçisi Judith Garber, Amerika’nın bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz hafta düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada “Çabalarınızın en kısa zamanda birleşik bir Kıbrıs’a yol açmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Garber açıklamasında “ABD, BM’nin de desteğiyle, adayı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyonda yeniden birleştirecek adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının liderlerinin çabalarını desteklemektedir.” dedi.

Fransa Büyükelçisi

Güney Kıbrıs’taki Fransız Büyükelçiliği Birinci Danışmanı Virginie Corteval, geçtiğimiz Perşembe günü büyükelçilikte düzenlenen “Bastille Günü” dolayısıyla düzenlenen kutlamada yaptığı açıklamada, ülkesinin, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs gidişatına yönelik her adımı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Koronavirüs olması sebebiyle etkinliğe törene katılamayan Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’nun yerine konuşma yapan Corteval, “Ukrayna’daki trajedinin, Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm arayışı için kaybedecek zaman olmadığını gösterdiğini” savundu.

Çin Büyükelçisi

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao da açıklamasında, ülkesinin Kıbrıs sorunundaki durumu yakından takip ettiğini söyleyerek, her daim somut ve adil bir tez desteklediklerini, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına ilişkin çabalarını desteklediklerini söyledi.

Liu Yantao, Çin’in, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, her zaman olduğu gibi, Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümünün desteklenmesi için yapıcı bir rol oynamayı sürdüreceğini de ekledi.

Rusya Büyükelçisi

Gazeteye göre Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ise “Sovyetler Birliği ve akabinde de Rusya Federasyonu'nun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenliğinin korunması konusunda en büyük katkıyı yaptığını” vurguladığı açıklamasında, 1963-1974 arası döneme tarihi bir atıfta bulundu.

Gazete, Rusya Büyükelçisi'nin bugünkü duruma herhangi bir atıfta bulunmadığını, aynı zamanda diğer ülkeler gibi Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun çözümü ve diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin çabalarına destek belirtmekten kaçındığı yorumunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 09:57