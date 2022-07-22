Resmen eziyet

Hüseyin ÇİÇEK-Abdullah SUİÇMEZ

Akaryakıt fiyatlarının ucuzluğu ve Euro’nun TL karşısındaki yükselişi nedeniyle Kıbrıslı Rumların kuzeye ilgisi daha da arttı. Son günlerde sadece Metehan ve Beyarmudu değil, Gazimağusa Derinya sınır kapısında da uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Perşembe günleri Gazimağusa’da açık Pazar kurulduğu için, akaryakıt alımı dışında sebze ve meyve aşmak için Derinya Sınır Kapısından kuzeye geçenlerin sayısı da artıyor. Kıbrıslı Rumlar gibi, kapıyı kullanan Türkler de uzun süre araç kuyruğunda beklemek zorunda kalıyor.

İhbar üzerine bölgeye giden Diyalog muhabirine konuşan ve muhaceret işlemlerinin uzamasından yakınan Kıbrıslı Rumlar “daha çok personel ile bu sorun çözülebilir” dedi.

Benzeri sorun dün Metehan Sınır Kapısında da yaşandı. Yüzlerce Rum plakalı araç kuzeye geçmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Muhaceret memurları yoğun bir şekilde çalıştığı halde özellikle öğleden sonra bekleme süresi daha da uzadı.

Sınır kapılarındaki sorunun çözülmesi için KKTC yetkililerinin önlem almasını istenirken, bu konuda verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekildi.