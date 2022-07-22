‘En büyük sorun’

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021 sonuçlarına göre halkın yüzde 89’u Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluğun çok büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 77’i ise yolsuzluğun geçtiğimiz 12 ay içerisinde arttığını düşündüğünü ifade etti. Çalışma çerçevesinde yapılan ankete katılanlar, en fazla yolsuzluğa merkezi hükümetteki seçilmişlerin, siyasi olarak atanmışların ve iş insanlarının karıştığına inandığını dile getirdi.

Vatandaşların yüzde 90’ı hükümete güvenmediğini, yüzde 86’sı ise hükümetin yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı olmadığını belirtti. Vatandaşların en fazla mahkemelere güvendiği ortaya çıktı.

Ankete katılanlar, en fazla yolsuzluk yapanların Başbakan ve Bakanlar olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 56'sı kabinedekilerin hepsinin veya büyük bir çoğunluğunun yolsuzluk yaptığını düşündüğünü aktardı.

Basın toplantısıyla anlatıldı

Akademisyenler Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş’un dün bir basın toplantısıyla sunumunu yaptığı “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021” isimli çalışmanın 2021 Kasım ve Aralık aylarında KKTC vatandaşı bin kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre şekillendiği belirtildi.

Çalışmanın İngiliz Yüksek Komiserliği Lefkoşa Ofisi tarafından desteklendiği kaydedildi.

Söz konusu raporda, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün hazırladığı fakat ülkemize yer verilmeyen Küresel Örgütü'nün Yolsuzluk Barometresi (GCB) çalışmalarında kullanılan yöntemin takip edildiği belirtildi.

Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş’un verdiği bilgiye göre, anketi oluşturan sorular büyük ölçüde Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2021 yılında yayınlanan ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kapsayan ‘Vatandaş Görüşleri ve Yolsuzluk Deneyimleri’ raporundan doğrudan veya uyarlanarak alındı.

Rapora ait temel bulgular şunlar;

Yolsuzluk büyük bir sorundur

Katılımcıların ezici çoğunluğu (yüzde 89) Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluğun büyük veya çok büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Yolsuzluk artmaktadır

Kıbrıslı Türklerin yüzde 77’si yolsuzluğun geçtiğimiz 12 ay içerisinde arttığını düşünürken, azaldığını savunanların oranı sadece yüzde 4'te kaldı.

Hükümet yolsuzluk konusunda başarılı değildir

Katılımcıların yüzde 86’sı dönemin hükümetinin yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı olmadığını düşünüyor.

En fazla yolsuzluğa karışanlar

Ankete katılanlara göre, en fazla yolsuzluk yapanlar Başbakan ve Bakanlardır… Katılımcıların yüzde 56'sı kabinedekilerin hepsinin veya büyük bir çoğunluğunun yolsuzluk yaptığını düşünüyor. Anketi yanıtlayanların neredeyse yarısı milletvekilleri, üst kademe yöneticiler ve iş insanlarının çoğunun ya da tamamının yolsuzluk yaptığına inanıyor.

Önemli kurumlara karşı olan güven çok düşük seviyede

Katılımcıların neredeyse yüzde 90’1 hükümete güvenmiyor. Çoğunluğun güven duyduğu tek kurum mahkemeler.

Rüşvet yüzde 10 civarında

Son on iki ayda temel kamusal hizmetleri kullanmış olan katılımcıların yüzde 10 kadarı söz konusu hizmeti almak için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ülkemizde cinsel içerikli talep de var

Bir kamu hizmeti alırken, şahsen cinsel içerikli taleple karşılaştığını (sextortion) ya da karşılaşan birini tanıdığını söyleyenlerin oranı neredeyse yüzde 10'a ulaştı.

Ülkemizde para aklama büyük sorun

Katılımcıların ezici bir çoğunluğu (yüzde 92) kara para aklamanın büyük bir sorun olduğunu düşünüyor. Yine çok büyük bir çoğunluk (yüzde 75) hükümetin bu konuda kötü bir performans gösterdiğine inanıyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 09:58