‘Parmaklı’ protesto

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 37 yaşındaki, Alpay Akaner’in evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda zanlının evinin merdiven boşluğunda 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör bulunarak emare olarak alındı. Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada silahı kendisini korumak için aldığını söyledi.

Balistik inceleme yapılacak

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, 20 Temmuz 2022 tarihinde alınan bilgide zanlının evinde kanunsuz silah olduğunu öğrendiklerini ve aynı gün baskın yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucu, merdiven boşluğunda “bir adet kanunsuz tabanca ile 2 adet şarjör ele geçirdiklerini açıkladı.

Zanlının, ifade vererek, tabancayı 2022 yılı Temmuz ayı başında kendini korumak amacıyla 60 bin TL karşılığı satın aldığını itiraf ettiğini bildiren polis, tabancanın balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, balistik raporun beklendiğini ifade ederek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.