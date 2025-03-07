Torpil isteyenler gitti

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki İngiliz okulunda yeni yönetim kurulu Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Eski yöneticilerden bir tanesi sınavı geçemeyen çocuğunu okula aldırmak için müdüre baskı kullandığı için ciddi tepkilere yol açmıştı. Bu gelişme üzerine Rum Bakanlar kurulu eski yönetimi görevden alarak, yenilerini tayin etti.

Yeni Yönetim kurulunda 9 Kıbrıslı Rum, bir de Kıbrıslı Türk bulunuyor.

Haravgi gazetesi yeni Yönetim Kurulu'na Başkan olarak Nikolas Kiriakidis’in atandığını belirtirken üyelerin isimlerini ise şu şekilde sıraladı:

Yorgos Proestos, Maria Elena Siakali Marudia, Konstantinos Pitris, Panayotis Avraamidis, Evagoras Evagoru, Alkis Spiru, Viki Keozukutsukian, Mihalis Pekris ve Hüseyin Ergüven.

Habere göre yeni yönetim kurulunda yer alan isimler, Danışma Kurulu’nun geçtiğimiz yılda mevcut başvuru listesinden yaptığı öneriler dikkate alınarak belirlendi.

