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2 kişi yaralandı

Ziyamet’te yoldan çıkan araç toprak sete çarptıktan sonra takla attı

2 kişi yaralandı
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Gazimağusa- Karpaz Anayolunun, Kumyalı Ziyamet arasındaki yolda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Polisten verilen bilgiye göre, kaza Gazimağusa- Karpaz Anayolunun, Kumyalı Ziyamet arasındaki kısmında meydana geldi. 
Tarık Kurt (E-34), yönetimindeki MP 061 plakalı araçla Ziyamet istikametinde seyrederken, dikkatsizlik sonucu, yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp takla attı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Tarık Kurt ve araçta yolcu olarak bulunan Ayla Kurt(K-3) Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
 

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