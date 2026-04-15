Turizmciler memnun

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan bir araştırmaya göre; İngiliz kadın gezginlerin Kıbrıs’ta kişi başı harcamalarının belirgin şekilde arttığını ve adanın Avrupa turizm pazarında kadın turist harcamaları açısından öne çıkan destinasyonlardan biri haline geldiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, İngiliz kadın turistlerin Kıbrıs’ta ziyaret başına ortalama harcaması 2024 yılında 793 sterlin olarak kaydedildi. Bu rakamın 2023 yılında 632 sterlin olduğu, böylece bir yıl içinde yaklaşık yüzde 25,41 oranında artış yaşandığı belirtildi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri kullanılarak hazırlanan ve 27 Avrupa ülkesini kapsayan analizde, 2023 ve 2024 yılları karşılaştırılarak kadın turist harcamalarındaki değişim incelendi. Çalışmada, 23 ülkede verilerin tam olduğu ve bunların 19’unda kadınların ziyaret başına harcamalarında artış görüldüğü ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ın, 2024 verilerine göre kadın turist harcamalarındaki güçlü yükseliş sayesinde Avrupa’da öne çıkan destinasyonlardan biri olduğu vurgulandı. Ülkenin, kadınların ziyaret başına harcama artışı sıralamasında Avrupa’da beşinci sırada yer aldığı, çoklu kriterlere dayalı genel değerlendirmede ise dördüncü sıraya yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca Kıbrıs’ta kadın turistlerin turizm gelirleri içindeki payının 2024 yılında yaklaşık yüzde 49,66 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Bu oranın, kadın turistlerin ülke turizm ekonomisinde neredeyse yarıya yakın bir paya sahip olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Mutlak harcama verilerine göre Kıbrıs’ın 2024 yılında Avrupa’da altıncı sırada yer aldığı, kadın ziyaretçilerin ortalama 793 sterlin harcarken, erkek ziyaretçilerin ortalama 862 sterlin harcama yaptığı da araştırmada yer aldı.



