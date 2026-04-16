Türkiye şokta

Türkiye, Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Okulun sekizinci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli 5 silah ve 7 şarjörle saldırıyı gerçekleştirdi.

Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırgan olaydan sonra yaşamına son verdi.

Gerçekleşen saldırıda biri öğretmen, 8’i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiği 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır, 3’ünün ise kritik olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve ardından annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

5 silah ve 7 şarjör kullandı

Yetkililerden alınan bilgiye göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8’inci sınıf öğrencisi olduğu, babasına ait olduğu değerlendirilen silahları kullanarak okula girdiği ve iki sınıfa ateş açtığı belirtildi.

Cenazesi zırhlı polis aracıyla okuldan çıkarıldı

Yaşamına son veren İsa Aras Mersinli'nin cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.

Yedi savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili dört bakanlık başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

İş bırakma ve eylem kararı

Eğitim sendikaları saldırının ardından farklı sürelerde iş bırakma ve eylem kararları aldı.

Soruşturma kapsamında saldırganın ailesi hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı, sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin de inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Siverek'te de benzer bir saldırı yaşanmıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede önceki gün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026, 10:04