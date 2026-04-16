Heyecanla izlendi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Türkiye'den Bozüyük Belediye Tiyatrosu çocuklara yönelik ortak kültür-sanat etkinliği düzenledi.

Türkiye'den Bozüyük Belediye Tiyatrosu, Erol Avgören Kültür Merkezi'nde “Kalbimdeki Pervane” çocuk oyununu Çatalköy İlkokulu öğrencileri için sahneledi.

İnsanın hayat yolculuğunda karşılaştığı olayları önce reddetmesi, ardından kabullenmesi ve sonunda duygularıyla yaşamayı öğrenmesini anlatan oyun, çocuklara hem düşündürücü hem de öğretici bir deneyim sundu. Öğrenciler, sahnedeki renkli ve etkileyici performansı büyük bir ilgi ve heyecanla izledi.

