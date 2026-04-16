‘Ekipler her daim hazır’

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi'nin yangınlara karşı tüm imkân ve kabiliyetleriyle hazır olduğunu, ancak en büyük etkenin bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi davranışlar alacağını belirtti. Balaban,

“Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi Müdürlüğü, yangınlarla mücadeleye karşı toplam 87 araç ve 555 personel ile 24 saat esasına göre fedakarca görev yürütmektedir" dedi.

Yaz döneminin yaklaşması üzerine, afet müdahale kurumlarının yangınlara karış hazırlık seviyesiyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban'ın konuşma yaptığı etkinliğe, İtfaiye Müdürü Rıza Sönmez, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve afetlerde gönüllü olarak müdahalelere katılan Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Sivil Afet Timi Derneği (SAT), Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği ve Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) yetkilileri araçlarıyla birlikte katıldı.

Koca Yusuf da tanıtıldı

Lefkoşa'da Atatürk Stadı'nın otoparkında yer alan basın bilgilendirme etkinliğine SSTB, Orman Dairesi ve İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde yer alan bazı arazi yangın söndürme araçları, SSTB'ye yeni alınan ilk müdahale araçları ve Koca Yusuf tanıtıldı. Arazi itfaiye aracı olan Koca Yusuf'un kapasitesi ve kabiliyetleri açısından Türkiye ve KKTC'de tek olduğu belirtildi.

Yaz aylarında risk artıyor

Hakan Balaban konuşmasında yaz döneminde sıcaklıkların artması, otların kuruması ve çevresel koşullardan dolayı yangın riskinin ciddi ölçüde yükseldiğine işaret ederek, "Bu gerçeklik bizlere, hazırlığın, koordinasyonun ve zamanında müdahalenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." dedi.

Ortak sorumluluk

Afet yönetiminin devlet ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Balaban, "Burada gördüğünüz tablo, farklı kurumlarımızın tek bir hedef doğrultusunda nasıl kenetlendiğinin en somut göstergesidir." dedi.

İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve yerel yönetimlerin araç, ekipman ve eğitimli personeliyle göreve hazır durumda olduğunu belirten Balaban, "Bu hazırlık, sadece bir gösteri değil; olası bir afet anında hayat kurtaracak bir güvencedir. Ülkemizde afet yönetimi sistemi içerisinde yer alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi Müdürlüğü, yangınlarla mücadeleye karşı toplam 87 araç ve 555 personel ile 24 saat esasına göre fedakarca görev yürütmektedir" dedi.

Anız yakılmamalı, çevreye sigara izmariti ve cam şişe atılmamalı

Her şeyden önce yangına neden olabilecek davranışların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Balaban, "En güçlü müdahale kapasitesi bile, bilinçsiz davranışların önüne geçemediği sürece tek başına yeterli değildir. Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Özellikle yaz aylarında, anız yakılmaması,

ormanlık ve kırsal alanlarda ateş kullanılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması, yangına sebebiyet verebilecek cam şişelerin çevreye atılmaması ve her türlü dikkatsiz davranıştan kaçınılması, hayati önem taşımaktadır. Bir anlık ihmal, geri dönüşü mümkün olmayan kayıplara yol açabilir. Buna karşılık, küçük bir tedbir büyük felaketleri önleyebilir." dedi.



-Yeni arazi itfaiye aracı KKTC ve Türkiye'de bir ilk

Koca Yusuf ve ilk müdahale araçları hakkında basına yaptığı ek açıklamada Balaban, yeni alınan aracın 20 ton su kapasitesi bulunduğunu, Türkiye'de dahi kapasite ve kabiliyet açısından benzerinin bulunmadığını belirtti. Balaban ayrıca araç filosuna 14 yeni ilk müdahale aracı eklediklerini de belirtti.

Elektrik hatları riskine müdahale

Elektrik şebekesi kaynaklı orman yangınları konusunda sorulan soru üzerine Hakan Balaban, şebekede yangına neden olabilecek riskli noktaları belirlediklerini ve söz konusu yerlerin düzenlenmesi için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yer bilgisini verdiklerini, bunların kontrol edileceğini ve düzeltilmeyen yerlerin düzeltilmesinin sağlanacağını belirtti.

SSTB Arama Kurtarma Şube Birimi Sorumlusu Hüseyin Soybir, de basına yangın söndürme süreçleriyle ilgili bilgi verirken, 2025'te yangına ortalama müdahale süresinin yarım saat olduğunu kaydetti.