‘İran’a silah sağlama’

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network’e verdiği röportajda İran ile süren savaşın “çok yakında sona ereceğini düşündüğünü" söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği bir mektupta İran’a silah sağlanmaması talebinde bulunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı, Şi’nin bu talebe yanıt verdiğini belirterek, “Bunu yapmadığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra Truth'ta konuya dair bir mesaj paylaştı. “Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan dolayı çok mutlu” diye yazan ABD Başkanı, Boğazın “onlar ve dünya için” açtığını söyledi. Trump, Çin'in İran'a silah göndermeyeceğine dair anlaştığını belirterek “Başkan Şi oraya gittiğimde bana kocaman sarılacak.” ifadelerini kullandı.

İran ile görüşmeler verimli ilerliyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İran ile görüşmelerin verimli ilerlediği belirtilerek, ABD'nin ateşkesi uzatmayı istediği yönelik iddiaların ise doğru olmadığı ifade edildi.

İkinci tur görüşmelerin İslamabad'da olmasının beklendiği ve Pakistan'ın görüşmelerde tek arabulucu ülke olduğu belirtildi.

İran limanlarından ayrılan tüm ülkelere ait gemilere abluka uygulandığı açıklandı.

İran ablukayı deldi mi?

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ablukayı aşmak için çözüm arıyor. İranlı Mehr ajansı, abluka nedeniyle İran'ın güneyindeki limanlara alternatif limanların kullanılacağını öne sürdü. Hangi limanın ne şekilde kullanılacağına dairse bilgi verilmedi.

İran'ın Fars haber ajansı, İran'ın yaptırım altındaki bir süpertankerinin ABD ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini iddia etti. Habere göre tankerin Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran'ın “İmam Humeyni Limanı'na” doğru gittiği öne sürüldü.

Fars ajansı, geminin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesinin olduğunu ancak geminin dolu ya da boş olduğunun bilinmediğini söyledi.

Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz açıklaması

İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran gemilerine yönelik ablukasının sürmesi halinde Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde ithalat ve ihracata izin verilmeyeceğini açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise ablukanın devam etmesi durumunda Kızıldeniz’de ticari akışın sürmesini engellemek için silahlı kuvvetlerin harekete geçeceğini bildirdi.

BAE'den diplomasi adımı

Bölgede tansiyonu düşürme çabaları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Muhammed bin Raşid Al Mektum ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.