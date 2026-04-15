‘Yardım istiyoruz’

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesine bağlı Yermasoyia köyündeki çöken binanın daha önce tehlikeli olarak ilan edildiği ve sahiplerine uyarı yapıldığı belirtilirken, apartman sakinleri bunun doğru olmadığını iddia etti.

Apartmanın enkazı önünde toplanan yabancı uyruklu sakinler, büyük bir çaresizlik içinde yetkililerden yardım talep etti.

Enkazın bulunduğu alanda açıklama yapan sakinler, binanın güvenli olmadığı ve tahliye edilmesi gerektiği konusunda kendilerine önceden hiçbir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti. Ellerinde “Lütfen yardım edin”, “Evimizi ve her şeyimizi kaybettik, yardıma ihtiyacımız var” yazılı dövizler taşıyan şahıslar, yaşadıkları kaybın ardından gelecekleri konusunda belirsizlik içinde olduklarını dile getirdi.

Sakinler, uzun süre emek vererek elde ettikleri tüm birikimlerini ve kişisel eşyalarını kaybettiklerini belirterek, “Bu durumla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz, hükümetten ve tüm yetkili mercilerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Bazı kişiler ise enkaz alanına girerek kişisel eşyalarını bulmaya çalıştı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, binada yaşayan 14 kişinin Sivil Savunma ekipleri aracılığıyla olayın ardından Limasol’daki bir otele yerleştirildiği ve birkaç gün süreyle konaklamalarının sağlandığı bildirildi. Yermasoyia Belediye Başkan Yardımcısı Christos Papamichael de yaptığı açıklamada, yaşananların tamamen insani bir dram olduğunu söyledi. Papamichael, bir anda her şeylerini kaybeden insanların hem evsiz hem de eşyasız kaldığını belirtti.