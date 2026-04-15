Hizmette öncü kalitede birinci

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen turizm markalarından Merit Park Hotel & Casino, kullanıcı deneyimlerine dayalı değerlendirmeler sonucu Otel Puan ödülüne layık görülürken, 23 bin otel arasından seçilerek

Türkiye’de en beğenilen 100 otel arasında yer aldı.

Yorum sayısı ve misafir memnuniyeti kriterleri baz alınarak belirlenen listede yer almak, otelin hizmet kalitesinin ve misafir odaklı yaklaşımının güçlü bir göstergesi oldu. Elde edilen bu başarı, misafir deneyimini her zaman önceliklendiren ekiplerin özverili çalışmalarıyla mümkün oldu.

Bu başarı, sadece otelin hizmet kalitesini değil, aynı zamanda KKTC’nin turizm potansiyelini ve destinasyon olarak tercih edilebilirliğini de güçlendiren önemli bir referans niteliğini taşıyor.

Merit Park Hotel & Casino, sunduğu yüksek hizmet standartları ve ayrıcalıklı deneyimlerle misafirlerinden aldığı olumlu geri bildirimleri başarıya dönüştürmeye devam ederken, elde ettiği bu anlamlı ödül hem misafirlerin duyduğu güvenin hem de kalite anlayışının güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Merit Park Hotel & Casino Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Bu anlamlı ödül, misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutan ekiplerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Gösterdikleri gayret, özen ve güçlü ekip ruhu için tüm çalışma arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Aynı motivasyon ve kalite anlayışıyla gelecekte de birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

