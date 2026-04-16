Müzakere çağrısı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Lübnan'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulunan ortak bildiriyi imzalayan 18 kişiden biri oldu. Bildiride, devam eden İsrail işgali ve ABD, İsrail ile İran arasında varılan ateşkes ışığında Lübnan ve İsrail arasında müzakerelerin başlaması öngörülüyor.

Kombos'un yanı sıra, bildiri Avustralya, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık dışişleri bakanları tarafından da imzalandı. Bildiride, "Lübnan'ın bölgesel gerilimi azaltma çabalarına dahil edilmesi" çağrısında bulunuldu ve "tüm tarafların" "kalıcı bir siyasi çözüm için çalışması" gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Lübnan'daki savaşın devam etmesinin, memnuniyetle karşılanan ve tüm taraflarca tam olarak saygı gösterilmesi gereken mevcut bölgesel gerilimi azaltma sürecini tehlikeye attığı savunularak, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un, İsrail'in güney Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından bu yana ilk kez İsrail hükümetiyle doğrudan müzakerelere başlama girişimi ve İsrail tarafının görüşme teklifini kabul etme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Her iki tarafın da bu fırsatı değerlendirmeye çağırıldığı açıklamada, doğrudan müzakerelerin Lübnan ve İsrail'in yanı sıra bölge için de kalıcı güvenliğin yolunu açabileceği vurgulandı. Bu nedenle, tüm taraflar acil olarak gerilimi azaltmaya ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırıldı.

