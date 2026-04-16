İdari sorunlar giderildi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Yeşil Hat üzerinden gerçekleştirilecek hellim ihracatına ilişkin en önemli idari engelin ortadan kalktığını açıkladı.

Oda, denetim kuruluşu Bureau Veritas Paris Ofisi’nin atama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ihracat sürecinin önünün açıldığını ve uygulama aşamasına geçilmesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, Avrupa Birliği tarafından Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescillenen hellimin, aynı zamanda Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına dahil edildiği hatırlatıldı. Bu çerçevede, Yeşil Hat üzerinden yapılacak ticaret için hijyen ve üretim standartlarına yönelik bağımsız denetimlerin zorunlu olduğu ifade edildi.

KTSO, PDO sertifikasyon sürecinde 22 çiftlik ve 4 imalatçı üyenin gerekli belgeleri aldığını, ancak Yeşil Hat üzerinden ihracatın başlaması için gerekli denetim mekanizmasının uzun süredir devreye giremediğini belirtti. Oda, bu durumun özellikle denetçi kuruluşun atanmasındaki gecikmeden kaynaklandığını ve üreticiler açısından önemli bir belirsizlik oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamada, AB İki Toplumlu Gayrı Resmî Hellim Çalışma Grubu bünyesinde yapılan son toplantıda atama sürecinin tamamlandığının değerlendirildiği ve bu gelişmeyle birlikte uzun süredir devam eden tıkanıklığın aşıldığının kabul edildiği kaydedildi.

KTSO, sürecin tamamlanmasının sektör açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Yeşil Hat üzerinden ihracatın başlamasıyla birlikte PDO sertifikalı üreticilerin dış pazarlara erişim imkanının artacağını ifade etti. Ayrıca, denetimlerin başlamasıyla birlikte üretim ve ihracat süreçlerinin daha düzenli ve hızlı ilerlemesinin beklendiği aktarıldı.

Oda, hellim üreticilerinin temsilcisi olarak sürecin yakın takipçisi olmaya devam edeceğini ve uygulamanın sahaya yansımasının önem taşıdığını da bildirdi.

