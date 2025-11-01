Ağır suçlar işlendi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karşıyaka köyünde inşaat aşamasında olan iki ayrı eve girerek, 3 kişiye dehşeti yaşatan, para ve eşyalarını çalan Yunus Reşit Ağaoğlu ve Emrah Kızıltaş hakkındaki dava karara bağlandı. Girdikleri evlerden toplamda 400 Dolar, 20 Sterlin ve 10 bin 300 TL, kıyafet, telefon çalan Yunus Reşit Ağaoğlu ve Emrah Kızıltaş hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların eylemlerinin vahametine dikkat çekerek, Ağaoğlu’na 7 yıl, Kızıltaş’a ise 4 yıl hapis cezası verdi.

Kararı okuyan yargıç, bu tür suçlara hiçbir şekilde hoşgörü gösterilemeyeceğini kesin bir dille vurguladı.

Yargıç, sanıkların işlediği suçların, “ülkemizde nadir görülen derecede vahim olaylar” arasında yer aldığını belirtti. Yargıç, 17 Şubat 2024 tarihinde yaşanan olayda, sanıkların evde bulunan mağduru bıçak zoruyla ciddi şekilde darp ettiklerini, ellerini kemerle bağladıktan sonra onu yanlarına alarak ikinci bir eve gittiklerini ve oradaki iki mağduru da benzer şekilde darp edip çarşaflarla bağladıklarını aktardı.

Yargıç, sanıkların mağdurları hem fiziki hem psikolojik olarak büyük zarara uğrattığını, olayın kamu düzenini ve toplumsal güvenliği derinden sarstığını ifade etti.

Suçların ağırlığı cezayı artırdı

Yargıç, sanıkların birden fazla suçu bir arada işlediğine dikkat çekerek, “soygun,” “geceleyin ev açma,” “ikametgâhtan sirkat” ve “mülke tecavüz” suçlarının bir bütün olarak değerlendirildiğini kaydetti, ayrıca mağdurların bıçakla ölümle tehdit edilmesini ve üç mağdurun da ciddi şekilde darp edilmesini, sanıkların aleyhine ağırlaştırıcı unsurlar olarak dikkate alındığını belirtti.

Her iki sanığın da turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını belirten Yargıç, vize süreleri dolmasına rağmen ülkede izinsiz ikamet ettiklerini ve bu süreçte söz konusu suçları işlediklerini vurguladı.

Yargıç, özellikle sanık Yunus Reşit Ağaoğlu’nun benzer nitelikli bir suçtan olaydan sadece dokuz ay önce kefaletle serbest bırakıldığını hatırlatarak, kısa süre içinde daha vahim suçlar işlemesinin “toplum güvenliği açısından ciddi bir tehlike” oluşturduğunu belirtti.

Yargıç, sanıkların eylemlerinin ağırlığı, mağdurlara verdikleri zarar ve topluma yansıyan olumsuz etkiler dikkate alınarak, caydırıcı bir cezanın kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Mahkeme heyeti, tüm delillerin değerlendirilmesinin ardından oy birliğiyle aldığı kararda, Yunus Reşit Ağaoğlu’nu 7 yıl, Emrah Kızıltaş’ı ise 4 yıl hapis cezasına mahkûm etti.