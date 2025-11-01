Abdullah SUİÇMEZ

İki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden ve kapsamlı çözümden söz edilirken, kara sınır kapılarında yaşanan işkenceye çare bulunmaması hastalara da büyük sıkıntı yaşatıyor. Acil vakalarda dahi ambulanslar ilerleyecek yol bulamıyor ve hastalar araçtan indirilerek, sınır kapısında muayene ediliyor.

Yaşanan üzücü olaylara tanıklık eden vatandaşlar ise; liderlerin ilk görevinin kapıları rahatlatmak olduğunu belirterek, daha fazla zaman kaybetmeden yeni kapıların açılmasını öneriyor.

Vatandaşlar; özellikle Rum muhaceret kapısındaki işlemlerin ağır yürütülmesinden şikayet ederek, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bu konuyu Rum lideri Hristodulidis’le ele almasını istiyor.

Ne dediler…?

Nedim Canyürek

“Yeni kapıların açılması şart oldu. İş için, sağlık nedeniyle, eğitim amaçlı her gün birçok kişi güneye geçiyor. İnsanlar mağdur oluyor. Umarım Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bizi bu dertten kurtarır.”

Volkan Pekkan

“2 saat 15 dakikadır yoldayım. Daha da bekleyecek gibiyim. Yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum; Cesur olun. Yarın değil, hemen şimdi yeni kapı açın.”

Ali Evren

“Metehan Sınır Kapısı’ndan geçişlerde pasaport ve kimlik kontrolünün her iki taraf için tamamen kaldırılması lazım. İnsanlar daha ucuz olduğu için güneye gidiyor ama kapılarda işkence yaşıyor.”

Okan Berdağ

“Güney Kıbrıs’a gezmeye gidiyoruz. Bir buçuk saattir yoldayız. Geçişlerdeki sıkıntı Rumlardan kaynaklanıyor. Onlar sadece bir kapıda işlem yapıyor.”

Zeki Cağuş

“Kapılardaki durum çok kötü, sorun çözüleceğine daha da büyüyor. Her iki taraf artık bir adım atmalı ve yeni kapılar açmalıdır.”

Orhan Cengizhan

“Sürekli kapılardan rezillik çekiyoruz. Gezmeye gidiyoruz ama kapılarda sürünüyoruz. Artık yeni kapılar açılmalıdır.”

Tanju Erder

“Yaklaşık yarım saattir yolda bekliyoruz. Ay sonu olduğu için güneye alışverişe gidiyoruz. Güneydeki marketler bizden daha ucuz. Temel tüketim maddeleri, süt ve et ürünleri bizden daha ucuz.”

Ayberi Başoğlu

“Yaklaşık 20 dakikadır yoldayız. Yeni kapıların açılması şart oldu. Güneye gezmeye, kahve içmeye ve alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bazı ürünler kuzeyden daha uygun.”

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025, 09:51