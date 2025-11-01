banner564

Güneye hasta götüren ambulans Metehan yolunda sıkışıp kaldı, ciddi sıkıntılar yaşandı

Abdullah SUİÇMEZ

İki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden ve kapsamlı çözümden söz edilirken, kara sınır kapılarında yaşanan işkenceye çare bulunmaması hastalara da büyük sıkıntı yaşatıyor. Acil vakalarda dahi ambulanslar ilerleyecek yol bulamıyor ve hastalar araçtan indirilerek, sınır kapısında muayene ediliyor.

Yaşanan üzücü olaylara tanıklık eden vatandaşlar ise; liderlerin ilk görevinin kapıları rahatlatmak olduğunu belirterek, daha fazla zaman kaybetmeden yeni kapıların açılmasını öneriyor.

Vatandaşlar; özellikle Rum muhaceret kapısındaki işlemlerin ağır yürütülmesinden şikayet ederek, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bu konuyu Rum lideri Hristodulidis’le ele almasını istiyor.

Ne dediler…?

Nedim Canyürek

“Yeni kapıların açılması şart oldu. İş için, sağlık nedeniyle, eğitim amaçlı her gün birçok kişi güneye geçiyor. İnsanlar mağdur oluyor. Umarım Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bizi bu dertten kurtarır.”

Volkan Pekkan

“2 saat 15 dakikadır yoldayım. Daha da bekleyecek gibiyim. Yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum; Cesur olun. Yarın değil, hemen şimdi yeni kapı açın.”

Ali Evren

“Metehan Sınır Kapısı’ndan geçişlerde pasaport ve kimlik kontrolünün her iki taraf için tamamen kaldırılması lazım. İnsanlar daha ucuz olduğu için güneye gidiyor ama kapılarda işkence yaşıyor.”

Okan Berdağ

“Güney Kıbrıs’a gezmeye gidiyoruz. Bir buçuk saattir yoldayız. Geçişlerdeki sıkıntı Rumlardan kaynaklanıyor. Onlar sadece bir kapıda işlem yapıyor.”

Zeki Cağuş

“Kapılardaki durum çok kötü, sorun çözüleceğine daha da büyüyor. Her iki taraf artık bir adım atmalı ve yeni kapılar açmalıdır.”

Orhan Cengizhan

“Sürekli kapılardan rezillik çekiyoruz. Gezmeye gidiyoruz ama kapılarda sürünüyoruz.  Artık yeni kapılar açılmalıdır.”

Tanju Erder

“Yaklaşık yarım saattir yolda bekliyoruz. Ay sonu olduğu için güneye alışverişe gidiyoruz. Güneydeki marketler bizden daha ucuz. Temel tüketim maddeleri, süt ve et ürünleri bizden daha ucuz.”

Ayberi Başoğlu

“Yaklaşık 20 dakikadır yoldayız. Yeni kapıların açılması şart oldu. Güneye gezmeye, kahve içmeye ve alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bazı ürünler kuzeyden daha uygun.”

Doğru Söz
Doğru Söz - 13 dakika Önce

Bu adada şeytan ve statükolardan beslenen çok mahluk var. Rum tarafı da kozlar bende, ben sağlam kazıklara bağlandım, şimdi karşı tarafı süründürerek hedefe varma zamanı diyor. Ama biz anlaşma taraftarı olanların onurunun kapital menfaatten çok ama çooook daha öncelikli olduğunu bilmiyor.
Eeeey Rumlar, gâvurluk etmeyin. Hep beraber kaybederuz. Zaten her iki taraf da sağlam zannettikleri kazıklara bağlanıncaya kadar eli götü kaptırdı.

Doğru Söz
Doğru Söz - 10 dakika Önce

Dün rum tarafına geçtim. Gidişte mutlak bizim(!)kilerin , dönüşte mutlak onların şeytanlığını gördüm. Allah tüm şeytanlıkları ve şeytanları kahretsin. Amin

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 dakika Önce

Dün Metehan Alayköy çemberinden Gönyeli belediyesinin olduğu bulvar kavşağında bir küçük kaza oldu. Çok az hasarlı. Kaza yapanlar sigorta polis beklerken hiçbir tedbir ikaz vs almadan arabaları olay mahalinde bırakıp biryerlere gittiler. Muhtemelen çevre cafelere. Trafik felç oldu kuyruk 1 kilometreyi buldu. VAllahi karşı seritten polis arabası geçti. Durmadı bile. Maalesef bu ülke bu. Bitmiştir. Olmaz olsun böyle bir insanlık müsvettesi toplum.

Doğru Söz
Doğru Söz - 1 dakika Önce

Bu toplum bitmiştir. Kim siker AMBULANSI veya içindeki can çekiseni!

