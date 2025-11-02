Yeni düzenleme yapıldı

Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; yapı mal-zemeleri artık İnşaat Mühendisleri Odası’nın uygunluk belgesi olmadan ithal edilemeyecek

“İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü” kapsamında, donatı çeliği, yapısal çelik, tuğla, gaz beton, briket, yapısal ahşap malzemeler ve hafif çelik yapı elemanları artık sıkı dene-timden geçecek. Söz konusu malzemeler, Mağusa Limanı’nda kurulan yeni laboratuvarda test edilip uygunluk onayı almadıkça piyasaya sürülemeyecek.

Bu uygulama ile yapı malzemeleri artık yalnızca ticari bir meta değil, insan hayatını doğrudan etkileyen bir güvenlik unsuru olarak değerlendirilecek. İnşaat Mühendisleri Odası’nın yetkili teknik personelleri, limanda numune alma, laboratuvar testleri ve uygunluk onay süreçlerini yürütecek.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu düzenlemenin yapı de-netim sisteminin güçlendirilmesi ve deprem güvenliği bilincinin yasal zemine taşınması açısından bü-yük bir kazanım olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu önemli adım, yıllardır süregelen mesleki mücadelenin bir ürünüdür. Ülkemizde depreme dirençli şehirler vizyonunu hayata geçirmek için teknik bilgi birikimimizi devletimizin hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz.”

Oda açıklamasında ayrıca, yasa değişikliğinin hazırlanması ve Bakanlar Kurulu’na taşınmasında destek veren Ekonomi ve Enerji Bakanı, bakanlık mensupları, Başbakan, Müsteşarı ve Bakanlar Kurulu üyele-rine teşekkür edildi.

Açıklamanın sonunda, “Depreme dirençli bir Kuzey Kıbrıs için bugün, dünden daha güvenli, daha bi-linçli ve daha aydınlıktır” ifadeleriyle kamuoyuna güçlü bir mesaj verildi.