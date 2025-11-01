‘Ülke için tehdit’

Suna ERDEN

Girne’de, trafik kontrolü sırasında kullandıkları kiralık araçta tabanca ve mermi ele geçirilen, yürütülen soruşturma sonucunda ise ülkeye bir iş insanını vurmak amacıyla geldikleri tespit edilen Mustafa Özmen ile Vural Allahverdi hakkındaki dava sonuçlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu” ile “suç işlemek amacıyla gizli ittifak kurma” suçlarından 8 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, kararında, sanıkların işlediği suçun vahametine vurgu yaptı. Son dönemde ülkede benzer nitelikte olayların arttığını, ateşli silahların yasa dışı yollarla temin edilerek suikast veya tehdit amaçlı kullanılmasının toplum huzurunu doğrudan tehdit ettiğini ifade etti.

Başkan, “Bu tür suçların caydırıcı bir biçimde cezalandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde toplum güvenliği ciddi biçimde zarar görür” dedi.

Mahkeme heyeti, suçun ağırlığı, toplum üzerindeki etkisi ve ülkede artan silahlı olaylar dikkate alınarak, her iki sanığın da 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Olayın geçmişi

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Girne’de meydana geldi. ZUH 478 plakalı kiralık araç, şehir merkezinde devriye gezen trafik ekipleri tarafından kontrol amacıyla durduruldu. Aracı kullanan Mustafa Özmen’in yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi ve sürücü Trafik Devriyeler Şubesine celp edildi. Polis ekipleri, aracın içinde yaptıkları aramada, torpido gözüne gizlenmiş bir adet 9 milimetre çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve tabancaya ait 12 adet canlı mermi buldu. Silah ve mermiler emare olarak alındı. Araç sürücüsü Mustafa Özmen ile yanında yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi, suçüstü hali gereği olay yerinde tutuklandı. Soruşturma sürecinde sanıkların ülkeye giriş tarihlerinin farklı olduğu tespit edildi. Buna göre Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos 2024’te, Mustafa Özmen’in ise 14 Ağustos 2024’te ülkeye giriş yaptığı saptandı. Polis soruşturması, iki sanığın KKTC’ye bir iş insanına saldırı düzenlemek amacıyla geldiğini ortaya çıkardı.