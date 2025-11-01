Paketi bin lira

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen F.I. ile birlikte kaldığı evde yakalanan M.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı F.I.’nın, bir şahıs aracılığıyla temin ettiği uyuşturucu maddeleri paketleyip, bin liraya sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Polis,27 Ekim’de zanlıların Göçmenköy’deki ikametgahlarında arama yapıldığını söyledi. Polis, F.I.’nın yatak odasında satışa hazır 41 ayrı pakette toplam 38 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı. Polis, ayrıca hassas terazi, paketleme amaçlı makas, jelatin, kâğıt parçaları ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 30 bin TL, 340 Sterlin, 330 Euro ve 380 Dolar nakit paranın da emare alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının olay sonrası tutuklandığını ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından haklarında üç günlük tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma kapsamında F.I.’nın verdiği ifadede 22 Ekim tarihinde Lefkoşa’da bir şahıs aracılığıyla 135 gram hintkeneviri türü madde temin ettiğini, bu maddeyi satışa hazır hale getirdiğini ve 105 gramını bin TL karşılığında sattığını itiraf ettiğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın halen devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu, alınması gereken ek ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu kaydederek, her iki zanlının tutukluluk süresinin 6 gün daha uzatılmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

