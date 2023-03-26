Devletin kaybı çok büyük

Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi, kayıt dışı mülk satışı yapanların sayısının giderek arttığını belirterek, bunun ciddi sıkıntılara yol açtığını söyledi. Sadeghi, devletin de büyük gelir kaybına uğradığını belirterek önlem alınmasını istedi.

TV 2020’de yayınlanan 360 Derece programına katılan ve Cemre Akar’ın sorularını yanıtlayan Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi şöyle dedi:

“Birçok emlakçılık yapman insanlar var ve kayıt dışı kazanç elde ediyorlar bu noktadaki en büyük sıkıntımız kayıt dışılıktır hem yabancı hem yerli merdiven altı emlakçılık yapıyorlar. Bunun üzerine öğrencilerimiz de bu işleri yapmaya başladı. Devletin vergi kaybından tutun da emlakçılıkta gelir kaybına sorun olan bu insanların önüne bir şekilde geçemedik.”

Büyük bir ivme sağladık

Sadeghi, örgüt başkanı Hasan Sungur’un bu konuda büyük bir mücadele verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Çok uzun zamandır Hasan bey gerçekten büyük mücadele veriyor ve etkili mücadelelerimiz sonucunda bu işlerin önüne geçmede büyük bir ivme sağladık. Özellikle Facebook ve sosyal medya üzerinden kiralık satılık konut reklamlarında pek çok dolandırıcıyı da tespit ettik ve ifşa da ettik. Bu işlerin önüne geçilmesinde en büyük etken politikadır. Yasalarımız bu konuda oldukça zayıf. emlakçılık yasasının olmaması bizi oldukça zorluyor.”

Yabancı yatırımcı KKTC’ye yöneldi

Sadeghi, son zamanlarda KKTC’den emlak alanların genellikle Türk vatandaşları, Rusya, Ukrayna, İran ve İsrail vatandaşlarının olduğunu belirterek, fiyatlardaki artışın aşırı talepten kaynaklandığını kaydetti.

Kiralık ve satılık konutlarda satışlarda en çok yabancı müşterilerin olduğunu belirten Sadeghi, bu konuda şunları kaydetti:

“Artık çalışarak kimse ev alamaz. Ülkemizde satılık konutları çoğunlukla yabancılar alıyor.

Yerli bir çalışan için ev almak adeta hayalden öteye geçti. Ne yazık ki bunu söylemek isterim fiyatlarımız daha da artacak. Çünkü Ukrayna savaşı, depremin etkisi, İran’ın iç karışıklığı bu gibi etkenler ülkemizde konut fiyatlarının artmasına neden olacak.”