Karar verilemiyor

Almanya’nın terör eylemlerinden aranan ve Rum tarafında yakalanan Kenan Ayaz (49) isimli şahsın iade talebini ele almakta olan Larnaka Kaza Mahkemesi davanın görüşülmesini yarına erteledi.

Haravgi gazetesi; geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen duruşmada iade davasının esasına geçilmediğini kaydederek sebebini, savunma avukatı Efstathios Efstathiu’nun, Sığınma Dairesi’nden talep ettiği Ayaz’ın siyasi sığınma başvurusu ve başvuru onayının yer aldığı dosyanın daire tarafından verilmemesi olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, 10 yılı aşkın süredir Rum tarafında, siyasi sığınmacı olarak yaşayan ve “’Theofilos Kürdistan Kültür Merkezi” üyesi olan Ayaz, Almanya makamlarının ilgili talebi üzerine 15 Mart’ta Larnaka Havaalanı’nda yakalandı.

Ayaz, Alman makamlarının kendisine isnat ettiği suçu kabul etmiyor, Rum tarafında yaşayan ve örgütlenen Kürtler, AKEL ve EDEK Almanya’nın iade talebinin arkasında Türkiye’nin olduğu iddiasıyla Ayaz’a destek veriyor.

Savunma avukatı Efstathiu, Rum Sığınma Dairesi’nin Ayaz dosyası ile Almanya’nın iade talebi ve destekleyici belgelerini inceledikten sonra “Ayaz’ın faaliyetlerinin terörle hiçbir ilgisi olmayan, Kürtlerin haklarını savunma maksatlı hareketler olduğu” iddiasıyla mahkemeden iade talebinin reddedilmesini isteyecek.

Gazete Larnaka Mahkemesi’nin 2019’da yine benzer bir dava gördüğünü, Almanya’nın aynı gerekçeyle talep ettiği Çerkez Korkmaz hakkındaki davada “Kürtlerin haklarını savunmak için siyasi faaliyette bulunduğuna” hükmederek Korkmaz’ın iade talebini reddettiğini hatırlattı.

Kürtler eylem yaptı

Aynı gazete Suriye’nin kuzeyinden olduklarını kaydettiği bir grup kürtün, 20 Mart’ta Suriye’nin Afrin bölgesinde nevruz ateşi yakan kişilere Ahrar el Şarkiye grubu tarafından ateş açılmasını protesto etmek için Lefkoşa’nın Rum kesiminde eylem düzenlediğini bildirdi.

Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı önünde toplanan eylemciler önce AB temsilciliğine, ardından ABD Büyükelçiliği’ne, oradan da Ledra Palace’a yürüdü. Protestocular Ledra Palace’da BM Barış Gücü yetkilisi ile görüştükten sonra Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğine giden ve büyükelçilik yetkilisiyle görüştü.