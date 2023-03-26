Charbula’nın gözyaşları

Girne’de aylar önce bir eczaneden aldığı bin lira değerindeki ürünlerin parasını ödemeden ortadan kaybolan Güney Kıbrıs vatandaşı Charbula Charlambaros, ülkeye geri gelince yakalandı.

Aleyhine hırsızlık suçlaması getirilen zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıyı 40 bin TL nakit teminat şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Charbula mahkeme sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 19 Aralık 2022 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir eczaneden bin TL değerinde pastil ve serum seti aldığını, parasını ödemeden Mercedes marka aracıyla olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, olay günü Güney Kıbrıs’a geçiş yapan zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 20 Mart 2023 tarihinde Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığını, Girne’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde ürünleri aldığını ancak parasını ödeyip ödemediğini hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Eczane sahibinin şikayetinin devam ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirterek, davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

