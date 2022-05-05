Ya KKTC’de?

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Hellimde Süt Tozu Bulunamadı” başlıklı haberinde, Rum Ticaret Bakanlığı’nın, Meclis Tarım Komitesi’ne yönelik yaptığı bilgilendirmeye dayanarak son on yıl içerisinde yapılan analizlerde, hellimde süt tozunun kullanıldığına dair bir bulguya rastlanılmadığını yazdı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise süt tozu ile hellim üretiminin yaygın olduğu iddialarına karşın bugüne kadar herhangi bir denetim raporu yayınlanmadı.

Fileletfheros’un haberine göre; Ticaret Bakanlığı, ilgili bilgilendirmede 2015 yılında, 60’ı aşkın şirket ile ilgili yaptığı toplam 60 denetleme, izlenebilirlik oranını aşan süt tozunun bulunamadığını belirtti.

Gazete Rum Devlet Laboratuvarının 10 Haziran 2020 yılında Ticaret Bakanlığı’na gönderdiği yanıt mektubunda, şu ana kadar sonuçlara ilişkin raporları sunma noktasında olmadıklarını ilettiğini anımsattı.

Habere göre Tüketicileri Koruma Birimi Müdür Vekili Antonis Yoannu, dün Meclis Tarım Komitesi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Devlet Laboratuvarının, peynir üretiminde süt tozunun kullanılmasından ithaline kadar idari kontrolleri yapmak istediğini ayrıca laboratuvar denetimlerinde daha iyi sonuçlar almak amacıyla da Veterinerlik Dairesi tarafından tespit edilebilecek süt tozuna “izleyici” yerleştirilmesini talep ettiğini ifade etti.

Yoannu, iki yıldan beri bu amaca yönelik bir şeyin yapılmadığına dikkati çekerek bunun sonucunda bugün bir kimsenin, yaptırımlarla karşı karşıya kalmadan süt tozunu kullanmasının mümkün olduğunu belirtti.

Yoannu sorunun çözümü için Meclis Tarım Komitesi’nden, izahatta bulunması için bir sonraki toplantıya Devlet Laboratuvarı Müdürü’nü de çağırmasını talep etti.

Yoannu açıklaması çerçevesinde ayrıca denetçilerin Paskalya yortusu öncesi dönemde piyasada bulunan hellimlerden örnekler aldığını, Devlet Laboratuvarı’nın sonuçlarının beklendiğini bununla birlikte ilk bakışta prototipin ihlal edildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Ticaret Dairesi Müdürü Panayota Patsali ise yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı’na gönderilen ve hellime dair tüm denetimlerin Tarım Bakanlığı tarafından üstlenilmesinin talep edildiği mektuba da atıfta bulundu.

Patsali, peynir üreticileri tarafından Kıbrıs hellim prototipinin uygulanmasının sağlanması amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın, Tüketicilerin Korunması Birimi denetçileri aracılığıyla, gerekli denetimleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Patsali, hellim ismini taşıyan ürünlerin denetiminin yurt dışındaki piyasalarda da yapıldığını söyledi.

Gazete Ticaret Bakanlığı’nın verilerine dayanarak 2012-2014 yıllarında yapılan hellim prototipine ilişkin denetimler sonuçta 3 şirkete toplam 47 bin 775 Euro para cezası verildiğini yazdı.