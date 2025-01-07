Rum yönetiminin BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü rapor taslaklarını değerlendirip, özellikle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’a "terminolojisi dikkatsiz; yaklaşımı, metodolojisi ve bulguları da kuşkulu” eleştirisinde bulunduğu bildirildi.

Haravgi’de yer alan habere göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede “BM raporlarının kesinlik ve objektiflikle gerçek olguları yansıtmasını ve Kıbrıs’ın savunma faaliyetlerinin Türkiye’nin askeri ihlalleri ile aynı kefeye konulmamasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Haberi “Stewart’ın Yaklaşımı Kuşkulu… Lefkoşa Barış Gücü Raporundan Birçok Not Aldı, İçeriğiyle İlgili İtirazlarını Kaydetti” başlığıyla veren Fileleftheros ise raporun, özellikle de toprak ve ara bölgedeki durum hakkında ifade edilenler bölümüne işaret ederek, Stewart’a eleştirilerde bulundu.

Rum Yönetimi'nin raporlarla ilgili resmi görüşünü, BM’nin resmi belgesi olarak yayınlanmasının beklendiği 16 Ocak'tan sonra açıklayacağını kaydeden gazete, Rum yönetiminin özellikle Stewart’a “kuşkulu yaklaşım” eleştirisinde bulunacağı değerlendirmesi yaptı.

Haberde, Rum yönetiminin “Türkiye’nin saldırı düzeninden korunmak için gerekli savunma önlemlerini aldı diye özür dilemeyeceği ve Ada’daki BM temsilcisini ‘tatmin etmek’ için silahlı kuvvetlerinin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini değiştirmesinin söz konusu olmadığı” öne sürüldü. Gazete, Barış Gücü raporunda ifade edilenlere cevap verileceğini ancak raporların “toprağa dair çalışma şeklini ve olası yeni bir Türk saldırı faaliyetinden korunmak için yapılanları belirleyemeyeceğini" yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi'nin, ara bölge boyunca askeri operasyonlarda da kullanılma olanağına sahip 8'i kameralı 31 gözetleme kulesi kurmasının raporda yer almasından duyduğu rahatsızlığa işaret edildi. Rum yönetiminin, raporda yer alan "Her iki tarafın ordusunun da Barış Gücü’nün ara bölgedeki yetkisini erozyona uğratmak anlamına gelen çok sayıda ihlalde bulunduğu" yönündeki ifadeden de rahatsızlık duyduğu belirtilerek , Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ileri doğru hareket ettiği 4 vaka gözlemlendiği kaydedildi.