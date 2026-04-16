Tedarik zincirinde  sorun yaşanıyor

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, tv2020’de yayınlanan YüzYüze programında yaptığı açıklamalarda, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tulga, özellikle nakliye maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ürünlerin henüz adaya ulaşmadığını ifade etti.

Tulga, küresel ölçekte yaşanan maliyet artışlarının Kuzey Kıbrıs piyasasına henüz tam anlamıyla yansımadığını belirterek, ilerleyen dönemde daha ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu. Tulga, bu durumun piyasadaki fiyat baskısını geciktirdiğini ancak etkilerin birikerek gelecekte daha sert şekilde hissedileceğini dile getirdi.

Piyasadaki mevcut pahalılık oranının yaklaşık yüzde 40 seviyelerine ulaştığını savunan Tulga, bunun toplumda giderek derinleşen bir yoksulluk yarattığını söyledi. Ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını ifade eden Tulga, mevcut gidişatın pandemi dönemine benzer bir ekonomik tabloyu andırdığını öne sürdü.

Hükümetin ekonomik politikalarını da eleştiren Tulga, sorunların yalnızca maaş ödemeleri üzerinden değerlendirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti. Bu anlayışın ekonomik sıkıntıları çözmekten uzak olduğunu ifade eden Tulga, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Hayat pahalılığı uygulamalarına da değinen Tulga, gelir dağılımında adalet sağlanmadığını savundu. “Çok alana çok, az alana az” şeklindeki yaklaşımın sosyal eşitsizliği artırdığını ifade eden Tulga, bu durumun düşük gelirli kesimlerin daha da zorlanmasına yol açtığını kaydetti.

Ekonomik sorunlara karşı bütüncül bir yaklaşım geliştirilmediğini belirten Tulga, mevcut yapıyı “paramparça bir vaziyet” olarak nitelendirdi.

Toplumsal uzlaşı ve ortak ekonomik iradenin önemine dikkat çeken Tulga, kişi başına düşen gelir seviyesi ve artan cari giderler dikkate alındığında mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Tulga ayrıca Güney Kıbrıs’taki ekonomik uygulamalara da değinerek, Rum hükümetinin üretimden akaryakıta, et fiyatlarından tüketiciye yansıyan maliyetlere kadar çeşitli alanlarda destek ve düzenlemelerle fiyat istikrarını sağlamaya çalıştığını söyledi ve bu politikaların piyasadaki dengeyi korumaya yönelik örnekler oluşturduğunu dile getirdi.

