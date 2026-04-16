Kanıtlar Europol'de

Rum Adalet Bakanı Costas Fitiris, gazeteci Makarios Drousiotis'in iddiaları hakkında kabinenin önümüzdeki hafta bilgilendirilmesinin beklendiğini, polisin tartışmalı dijital materyallerle ilgili soruşturmalarına devam ettiğini ve ‘Sandy' olarak bilinen kişiyle bağlantılı bir ceza davası hazırladığını söyledi.

Fitiris, Rum Emniyet Müdürü Themistos Arnaoutis'ten bilgi aldıktan sonra kabineyi bilgilendireceğini belirterek, bağımsız bir adli soruşturmacı atanıp atanmayacağına ilişkin kararın bu bilgilendirmeye bağlı olacağını ifade etti.

Dava; Drousiotis'in yolsuzluk, yetkiyi kötüye kullanma ve devlet kurumları arasında koordineli faaliyet iddialarının yanı sıra 'Sandy' olarak anılan bir kaynağa atfedilen materyaller etrafında şekilleniyor. Polis, mesajların gerçekliğinin hala incelendiğini ve dijital kanıtların adli analiz için Europol'e gönderildiğini doğruladı.

Haberlere göre polis, "Sandy" aleyhine, sahte belge hazırlama, bulundurma ve dağıtma ile suç işleme komplosu da dahil olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya kalabileceği bir ceza davası hazırlıyor. Soruşturmacılarda verilen ifadelere göre, Drousiotis tarafından kamuoyuna duyurulan materyalin uydurma olduğu belirtildi.

Rum Polis Sözcüsü Vyron Vyronos, mesajların gerçekliğinin tespit edilmesinin "tüm soruşturmanın en ciddi yönü" olduğunu vurguladı ve yetkililerin daha ileri gitmeden önce Europol'ün bulgularını beklediğini doğruladı.



Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026, 09:41