İhmalkar davrandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy’de, 27 yaşındaki Ali Mohsin’in yaşamını yitirdiği iş kazasında ihmali olduğu belirtilen Mehmet Şahan dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede zanlının, anahtarı traktörün üzerinde bırakarak tedbirsiz davrandığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Abdülkadir Gildir, önceki gün saat 13.30 sıralarında, Pasaköy’de, ağıllar bölgesinde ağılda çalışmakta olan Ali Mohsin’in, traktörün arkasında monteli bulunan ve rulo balya taşımak maksadıyla kullanılan kovanın kolunu kendisine doğru çektikten sonra kovanın yukarıya doğru kalkması sonucu, traktörün arka çamurluklarını birbirine bağlayan profil demirin arasına sıkıştığını ve başına aldığı ağır darbe sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Ağıl sahibi olan zanlı Mehmet Şahan’ın, traktörün anahtarını traktör üzerinde bırakarak ihmal ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verdiğini belirten Gildir, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Tepebaşı’nda da iş kazası meydana geldi

Bu arada bir başka iş kazası da Tepebaşı’nda meydana geldi. Tepebaşı’nda önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında Müslüm Toyran (E-60), kalmakta olduğu ikametgahın bir duvarını tamir etmek maksadıyla kurduğu yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskele üzerinde çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düşerek yaralandı.

Toyran, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi servisinde müşahede altına alındı.