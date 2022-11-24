‘Yeni oyunlar var’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Tarım Komitesinde helliöm konusunun ele alındığını ve bu milli ürünün satışı veya pazarlaması konusundak tehlikelerin değerlendirildiğini yazdı.

Gazeter, tehlike konusunda ise 4 madde sıraladı:

1- İç piyasada dolaşımda olan tüm ürünlerin MİK ibaresi taşıdığı.

2- Ürünlerin MİK ürün standardına uygun olup olmadıkları konusunda hiçbir kontrol yapılmadığı .

3- Hellim adını taşıyan ancak MİK ürün olmayan ürünlerin ihraç edildiği ve ticaretinin yapıldığı

4- Hellimle ilgili davaların geri çekilmediği, bunun sonucunda da MİK ürün olarak hellimin tehlike altında olması.

Bakanlık müdürü bilgi verdi

Rum Meclisi Tarım Komitesi toplantısında konuşan Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu’nun, hellim konusunda varılan anlaşmayı bakanlığın en büyük başarılarından biri olarak nitelendirdiğini ileten gazete, Grigoriu’nun, piyasada dolaşan ürünlerle ilgili kontroller konusunda, Gümrük Dairesinin numuneler aldığını ve MİK ibaresi taşımayan bazı ürünlerin kontrolden kaçmış olabileceklerini söylediğini aktardı.

Tarım dairesinin yılsonundan önce ürünlerin doğru bir şekilde etiketlenmesi konusunda denetim yapacağını kaydeden Grigoriu, “Bureau Veritas” kuruluşunun ise yılda iki kez büyük peynir fabrikalarında, bir kez de küçük peynir fabrikalarında denetimler yaptığını ifade etti.

Yaşanan problemler konusunda ise Grigoriu, geçiş döneminde bulunduklarını belirterek, üç ay içerisinde bu problemlerin çözüleceği değerlendirmesinde bulundu.

Grigoriu, yılsonuna kadar, büyük baş hayvan besicilerine litre başına 10 sent olacak şekilde devlet sübvansiyonu verilmesinin beklendiğini de ifade etti.

2023 yılının mart ayında süt kotalarıyla ilgili geçiş döneminin 5 yıl daha uzatılmasıyla ilgili karar verilmesinin beklendiğini de kaydeden Grigoriu, yapılması önerilen tüm değişikliklerin, 2 Aralık’ta teknik komite tarafından değerlendirileceğini söyledi.