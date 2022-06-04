‘Yoldaş’ finansmanı

Rum Komünist AKEL’in, 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde, Komünist Parti’den 300 bin dolar aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komite Sekreterliğinin çok gizli bir özel dosyayı gösteren belgede kanıtlandığı gibi, aralarında AKEL’in de bulunduğu 50’yi aşkın ülkede bulunan komünist partilerin, “yoldaşların”, finanse edildiğinin görüldüğünü yazdı.

Bahse konu listeye de yer veren gazete, AKEL’in ise bu finansman karşılığında 300 bin dolar aldığını belirtti.

Gazete ilgili arşivlere dayanarak AKEL’in, Komünist Parti’den, 1980’li yıllarda, üyelerinin “KGB” tarafından eğitilmesi gibi, “garip eylemler” için finansman talebinde bulunduğunu da yazdı.

AKEL’in, 14 Nisan 1980 yılında ilgili talepte bulunduğunu yazan gazete bu talebin hemen ardından iki AKEL üyesinin bir aylık dinleme cihazı belirleme ve benzeri eğitim almalarına ilişkin ödeneklerin de onaylandığını belirtti.

Habere göre AKEL 1980 yılında, partinin güvenliği, bilgi toplama ve analizi konularında üç aylık eğitim alması için 2 üyesi için de talepte bulundu.