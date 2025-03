Yüce Meclis bu yasaya bakmalı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve sık sık Kuzey Kıbrıs’a sürekli kaçak et getirdiği belirtilen Suriyeli uyruklu aynı zamanda Güney Kıbrıs vatandaşlığı da bulunan Mohamed Suhil Katie dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Aracında kıyma, kırmızı et ve kuyruk yağı ele geçirilen zanlı hakkındaki olgular yeniden aktarıldı.

Polis; 7 Mart 2025 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı’nda Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından, güneyden kuzeye giriş yapan MTA 120 plakalı araç sürücüsü Mohamed Suhil Katie'nin aracında arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun arka kısmında naylon poşet içerisinde 2 kilo kıyma, 7 kilo kırmızı et ve bir kilo kuyruk yağı bulunduğunu söyledi. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, etlerin emare alındığını belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis; zanlının 31 Ocak 2025 tarihinde de benzer suç işlediğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025, 09:53