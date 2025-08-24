65 milyon euroya ulaştığı 

Rum Kara Parayla Mücadele ve Finansal Araştırma Birimi, (MOKAS), cezai davalar ve uluslararası talepler kapsamında 2024’te el koyduğu mal ve mülklerin toplam değerinin yaklaşık 65 milyon euroya ulaştığını bildirdi.

Fileleftheros gazetesi, MOKAS biriminin Rum Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde 2024 yılında 8,5 milyon euro değerinde mal ve mülke el koyduğunu duyurdu. Gazete, birimin ayrıca yabancı birimlerden gelen talepler doğrultusunda 54,7 milyon euro değerinde taşınmaz, nakit para ve diğer eşyaya da el koyduğunu belirtti.

Haberde, MOKAS’ın sadece ceza davalarıyla sınırlı kalmayacağı, 2027 yılından itibaren Güney Kıbrıs’taki futbol kulüpleri ile vatandaşlık işlemlerini yürüten aracı kurumların da denetim kapsamına alınacağı kaydedildi. Yetkililer, denetimlerin şeffaflığı artırmayı ve mali suçların önlenmesini amaçladığını ifade etti.

Rum yetkililer, önümüzdeki dönemde bu tür operasyonların sıklaştırılacağını ve denetim kapsamının genişletileceğini açıklayarak, mali suçlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

