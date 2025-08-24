Fikir birliğine varıldı

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulundu. Stocker, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomi, kaçak göç, turizm, eğitim, enerji ve güvenlik konuları ele alındı. Başbakan Stocker Güney Kıbrıs ile fikir birliği içinde olduklarını ifade etti. Bu arada görüşmelerin ardından Hristodulidis Avusturyalı konuğu ile Lefkoşa Rum Belediyesi’ni ziyaret etti ve Lefkoşa’daki yeşil hattı gezdirdi.

Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalarda iki ülkenin dostane ilişkilerine vurgu yapıldı. Hristoduli-dis, Avusturya’nın AB meseleleri ve Birliğin geleceği konusunda Güney Kıbrıs ile ortak vizyon taşıdığını belirterek, Avusturya’nın dost ülkenin ötesinde, değerli bir ortak olduğunu söyledi. Hristodulidis, her iki ülkenin de NATO üyesi olmadığını hatırlatarak, savunma alanında AB çerçevesinde daha fazla iş birliği yapma niyetlerini ifade etti. Ayrıca Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımı konusunun da görüşüldüğünü açıkladı. Avusturya’nın 60 yıldır 10 binden fazla askerini BM Barış Gücü için Kıbrıs’a gönderdiğini hatırlatan Hristodulidis, 16 Avusturyalı askerin görev sırasında yaşamını yitirdiğini de anımsattı.

Güney önemli bir ortak

Başbakan Stocker ise Güney Kıbrıs’ı bölgede önemli bir ortak olarak gördüklerini belirtti. İki ülke ara-sında geçmişten gelen bağların devamından yana olduklarını söyleyen Stocker, sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak istediklerini kaydetti. Ayrıca AB’nin gelece-ğine dair birçok konuda Güney Kıbrıs ile fikir birliği içinde olduklarını ifade etti.

Hangi gazete haberi nasıl gördü

Rum basını ziyareti geniş yer ayırarak duyurdu.

Politis: “Avusturya ve Kıbrıs’ın iş birliği daha sıkı.”

Haravgi: “Başkan Hristodulidis Avusturya’nın dostluğunu ve güvenilirliğini öne çıkardı – mülteci soru-nu AB’nin sorunu ve ab çözümlerine ihtiyaç var.”

Alithia: “Schengen konusunda tek laf etmediler.”

Fileleftheros: “AB Başkanlığı çerçevesinde stratejik iş birliği.”

