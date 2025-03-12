Sorunlar ele alındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara temasları kapsamında Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Kıbrıslı Türk öğrencilerin Türkiye’de yurt dışından getirdikleri cep telefonlarını kullanabilmek için ödemek zorunda oldukları IMEI kayıt ücreti oldu.

Erhürman, öğrencilerin yaşadığı bu sıkıntıyı yakından takip ettiğini ve çözüm bulmak adına gerekli temaslarda bulunacağını ifade etti.

Tufan Erhürman ayrıca şubat ayında Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen 1. Gençlik ve Gelecek Kongresi’ni tebrik etti.

Gençlerin böyle organizasyonlarla bir araya gelerek seslerini duyurmalarının ve sorunlarına çözüm aramalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, bu tür etkinliklerin, öğrencilerin dayanışmasını güçlendirdiğini ve seslerinin daha gür çıkmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Erhürman Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi

Erhürman, Ankara’da bu sabah kahvaltıda, bazı gazetecilerle de bir araya geldi

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Sohbet toplantısına gazeteciler Yıldız Yazıcıoğlu, Melis Yıldırım, Özgür Ekşi, Doğa Başak Öztürk, Betül Usta, Zeynep Gürcanlı ve Can Efesoy katıldı. Toplantıda Erhürman, gazetecilerin güncel konular ve Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı.