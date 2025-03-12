Dünya çapında bir Alman araştırma kuruluşu olan Friedrich Ebert Vakfı tarafından her yıl gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu" açıklandı. Rapora göre iş insanlarının yüzde 75'i Kuzey Kıbrıs'ta rüşvet ve yolsuzluğun çok yaygın olduğunu, yüzde 75'i ise yolsuzluğun çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor.

"Rüstem Kitabevi'nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vakfın Kıbrıs Ofisi Direktörü Hubert Faustman, 8'inci kez hazırladıkları yolsuzluk algısı raporunun şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Prof. Dr. Sertaç Sonan da çalışmalarına 2017 yılında başladıklarını anımsatarak amaçlarını anlattı.

Öncelikle yolsuzluk algısı üzerine çalıştıklarını belirten Sonan, tespit ettikleri sorunlar üzerine politika önerileri koyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ise KKTC'nin yolsuzluk hikayesinin iyi bir gidişata sahip olmadığını savunarak, yaptıkları çalışmaya göre her 3 iş insanından birinin rüşvet verdiğini söylediğini dile getirdi.

Toplantıda daha sonra, Sonan ve Gökçekuş tarafından 2024 yılına ilişkin iş insanları ile yapılan anketlerle elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Rapora göre iş insanlarının yüzde 75'i Kuzey Kıbrıs'ta rüşvet ve yolsuzluğun çok yaygın olduğunu, yüzde 75'i ise yolsuzluğun çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor. 2024 yılında yolsuzluğun azaldığını düşünenlerin oranıysa sadece yüzde 4.

Rapora göre, KKTC'nin yolsuzluk algısı geçen yıla oranla bir puan azalarak 26 olarak belirlendi.

KKTC 180 ülke arasında 140’ıncı sırada

Bu arada CTP Milletvekili Ürün Solyalı, dün mecliste yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporunu değerlendirdi.

Solyalı, konuşmasında, yolsuzluk algısına yönelik Ömer Gökçekuş ve Serhat Sonan tarafından hazırlanan rapora yer verdi. Yolsuzluğun toplumsal adaletsizliğin derinleşmesi, kamu imkan ve kaynaklarının heba edilmesine yol açtığını söyleyen Solyalı, rapordan bazı rakamlara değindi.

“Rapor, yarattığınız bozuk düzeni, harabeyi, somut şekilde gözler önüne sunuyor.” diyen Solyalı, raporun devlet kurumlarına güvenin “yerle bir durumda olduğunu” ortaya koyduğunu savundu. Yolsuzlukla ilgili algıda KKTC’nin 180 ülke arasında 140’ıncı sırada olduğunu söyleyen Solyalı, Güney Kıbrıs’ın 46’ncı, Türkiye’nin de 107’nci sırada yer aldığını belirtti.

Raporun, rüşvet ve yolsuzluğun “çok yaygın olduğuna yönelik bir algı olduğunu” ortaya koyduğunu söyleyen Solyalı, bağımsız denetleme kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi, kamusal reformunun sağlanması gerektiğini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025, 09:45