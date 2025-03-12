Güney Kıbrıs’ta “Sigma” televizyonu adına yapılan bir anketin sonuçlarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e 2023 yılındaki başkanlık seçimlerinde Hristodulidis’e oy veren seçmenlerin yüzde 48’inin, bir sonraki seçimde kendisine oy vermeyeceği belirtildi.

Politis gazetesi, “Nikos Hristodulidis Bir Dönemlik Başkan” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in ikinci beş yıllık dönem için başkan seçilmeyi öncelikli hedefi olarak ortaya koymuş olabileceğini, ancak vatandaşların kendisi ve şimdiye kadarki ülke yönetimiyle ilgili hayal kırıklığının, Hristodulidis’in planlarını bozacağının görüldüğünü yazdı.

“Sigma” televizyonu tarafından dün yayımlanan anket sonuçlarına göre, Hristodulidis’in seçmenlerine bakıldığında 2023 yılındaki başkanlık seçimlerinde Hristodulidis’e oy veren seçmenlerin yüzde 48’inin Hristodulidis’in yeniden başkan seçilmemesi gerektiğini düşündüğünü kaydeden gazete, ankete katılanların tamamının yüzde 65’inin de bu görüşü paylaştığını belirtti.

Ankete göre Hristodulidis’le ilgili olumlu görüşe sahip olanların oranının yalnızca yüzde 34, olumsuz görüşe sahip olanların oranının ise yüzde 55 olduğunu kaydeden gazete, ankete katılanların yüzde 60’ının Hristodulidis’in seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediğine inandıklarını da belirtti.

Ankete göre hükümetin çalışmalarını olumlu görenlerin oranının yüzde 25’i geçmediği, yüzde 74’lük bir oranının ise hükümetin çalışmalarının beklentilere yanıt vermediğini düşündüğü kaydedildi.