Program belli

Emir ERTORUN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Acapulco Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mübarek ramazan ayında bir araya gelmenin, iftar sofrasını paylaşmanın, birlik ve beraberliği sürdürebilmenin önemine dikkat çekti.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türkü’nün İslam dünyasının bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye, vatan, millet ve bayrak sevgisi bizi birbirimize bağlıyor. Devleti güçlendirmek ve Türk milletine yakışır hayırlı evlatlar yetiştirmek için Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mücadele veriliyor.” dedi.

İftar yemeğine yapılan davetten dolayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, YDP’nin verdiği destekle Cumhurbaşkanı seçildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı görevine geldikten sonra iki devletli çözüm siyasetini gündeme getirdiğini, Türkiye ile ilişkileri en üst noktaya taşıdığını ve geliştirdiğini anlatan Tatar, Türkiye’nin birçok yerinde toplantılara ve etkinliklere katıldığını, Türkiye ile bağların güçlenmesini sağladığını kaydetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu dile getiren Tatar, dünyayı etkileyen pandemi, krizler ve 6 Şubat depremine rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ülkede ekonomik gelişmeler yaşandığını ve refahın arttığını vurguladı.

Erdoğan’ın önderliğinde…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü’nün yeni siyasetine destek verdiğine işaret eden Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ta 2 ayrı devletten, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargoların kaldırılmasından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasından bahsettiğine dikkat çekti

Gelecek kuşaklara müreffeh yarınlar bırakmak için devlet ve ana vatan Türkiye sevgisinin yanı sıra birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.

