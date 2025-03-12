Zelenski ateşkesi kabul etti

Amerikan ve Ukrayna heyetleri dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. Gündemde Ukrayna'ya silah yardımının devamı ve Rusya ile olası anlaşmada verilecek taviz seçenekleri vardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin görüşmesi 9 saat sürdü. ABD'den yapılan açıklamada görüşmelerin yapıcı geçtiği ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkese hazır olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Ukrayna'nın kabul ettiği ateşkes teklifini Rusya'ya sunacağız" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'yi tekrar Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.

Oval Ofis’teki krizin ardından ilk temas

ABD ve Ukrayna heyetleri bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Bu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki tartışmasından bu yana ilk üst düzey temas.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin görüşmesi başladı.

Zelenski'nin ekibinden üst düzey bir yetkili görüşmelerin "yapıcı bir şekilde" başladığını aktardı.

ABD'li bakan Cidde’de

Rubio, Cidde kentine ulaştı. Yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerikalı Bakan, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için kısmi ateşkes önerisini olumlu bularak, "Çatışmayı sona erdirmek için görmemiz gereken türden bir taviz" dedi.

Amerikalı Dışişleri Bakanı, Ukrayna heyeti ile askeri yardımın tekrar başlaması konusunu da ele alacaklarını aktardı.

Moskova ile gelecekte yapılacak görüşmeler için de "Rusya'nın anlaşma için neleri kabul ettiğini belirlemek zorunlu" dedi.

Zelenski güvenlik garantisi istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Selman ile bir araya geldi.

Zelenski, görüşmenin daha çok Ukrayna'ya güvenlik garantilerine dayalı olduğunu söyledi.

ABD ve Ukrayna görüşmeleri 9 saatin ardından tamamlandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da Ukrayna ile görüşmelerin yapıcı geçtiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkese hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre ABD ve Ukrayna, değerli maden anlaşmasını en kısa sürede imzalamak konusunda anlaştı.

Tarafların müzakere heyetlerini belirleyip Ukrayna'nın uzun vadede güvenliğini sağlamak için derhal görüşmelere başlanacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise "Teklifimiz silahların yeniden susması. Rusların kabul etmesini bekliyoruz" dedi.

Rubio, "Ukrayna'nın kabul ettiği ateşkes teklifini Rusya'ya sunacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Zelenski'yi tekrar Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025, 09:54