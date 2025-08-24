Tutar 25 milyon euro

Rum Vergi Dairesi, Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait “Blue Ocean” isimli şirkete vergi borcu sebebiyle dava açtı.

Alithia gazetesi, Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait olan ancak geçtiğimiz yıl dağılan “Blue Ocean” isimli şirketin Güney Kıbrıs’a 25 milyon euro vergi borcu olduğunu yazdı.

Gazete, lüks yat kiralama faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen şirketin müdürlerine açılan davanın ilk durulmasının 9 Ekim 2025 tarihinde Limasol Mahkemesi’nde gerçekleştirileceğini aktardı.

