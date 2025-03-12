Gözler UBP’de

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilim Üniversitesi’nde başlatılan soruşturma kapsamında okuldan sahte diploma aldığı iddia edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebi incelemek üzere kurulan özel komitenin 5 üyesinden sadece 2’si belirlendi.

Komitede Ulusal Birlik Partisi’nden ( UBP) 3, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 2 milletvekili bulunacağı belirtilirken, CTP’den Ürün Solyalı ve Ongun Talat görevlendirildi.

UBP ise henüz isim belirlemedi.

Önümüzdeki hafta Cenevre zirvesi dolayısı ile meclis birleşimi olmayacağı için UBP’nin özel komiteye seçeceği isimler de bir sonraki haftaya kaldı.

Süreç hızlı ilerlemeli

UBP’nin isim belirlememesi dün Meclis Genel Kurulunda tartışmalara neden oldu. CTP Milletvekilleri isim belirlenmemesine tepki gösterirken, hükümete üye belirleme sürecini ivedilikle tamamlaması çağrısında bulundu.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile ilgili sahte diploma olayı çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçlerin hızlı ilerlemesi gerektiğini söyledi. İncirli, dokunulmazlığın kaldırılması konusunu araştırmak için komite oluşturulmasına ilişkin süreci oyalamanın “iyi bir şey olmadığını” ifade etti.

Ağırdan alınıyor

CTP Milletvekili Sami Özuslu, "gündemden başlıklar" konusunda konuştu.

Özuslu, Başsavcılık'tan dokunulmazlıkla ilgili üç dosyanın Meclis’e gönderildiğini söyleyerek, konunun ağırdan alınmasının “kabul edilemeyeceğini” dile getirdi; “Bu durumu protesto ediyorum.” dedi.

Özuslu, Meclis’te 1985’ten bugüne görüşülen dokunulmazlığın kaldırılması talepleriyle ilgili hazırladığı kronolojik dosyayı okudu.

Özuslu, Meclis’in “yitirdiği güven ve itibarı yeni bina ile değil bu konularda hassasiyetle çalıştığını göstererek, kamuoyunda destek ve güven oluşturabileceğini” belirtti.

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, dokunulmazlıkla ilgili komite üyelerinin bir an önce belirlenmesi ve sürecin sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Birinci, kamu sağlık hizmetlerinde devam eden sorunlar konusunda konuşma yapacağını ancak Sağlık Bakanı'nın salonda bulunmadığını söyleyerek, “Bu ciddiyetsizliktir.” dedi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, dokunulmazlıkla ilgili komitenin bir an önce kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

İhmal söz konusu değil

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, Meclis Başkanlığı olarak herhangi bir savsaklama ve ihmallerinin söz konusu olmadığını belirterek, iç tüzük uyarınca gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Özuslu yeniden söz alarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler’e UBP bugün isimleri veremezse, cuma güne kadar Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırması talebini iletti.

Meclis iç tüzüğüne göre bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile meclise gelen dosya derhal görüşülerek, özel komitenin de ardından oluşturulması gerekiyor ve en geç 45 gün içerisinde komitenin konuya ilişkin bir karar üretmesi gerekiyor.