Üreticiye yeni müjde

Başbakan Ünal Üstel, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteğini duyurdu. Kredi paketinden yararlanmak için başvurular belirli bankalardan yapılabilecek.

Damızlık Küçükbaş Hayvan Alımına İlişkin Kredi Paketi'nin detayları açıklandı.

Başbakan Ünal Üstel kredi desteği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkede uzun yıllardır gerçekleştirilemeyen projeleri ve reformları gerçekleştirmeye, halkımıza uzun yıllardır yapılmayan destekleri yapmaya devam ediyoruz.

Bu destekler kapsamına giren, Küçükbaş hayvan üreticilerimize yönelik önceden müjdesini ve sözünü verdiğimiz bir kredi desteğini daha yarın başlatarak hem sözümüzü yerine getiriyoruz hem de üretene sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Damızlık Küçükbaş Hayvan Alımına İlişkin Kredi Paketimiz, 6 ay geri ödemesiz, yıllık yüzde 21 faizli, 36 ay vadeli, aylık eşit taksitli veya banka ile yapılacak mutabakat çerçevesinde 3-6-12 ayda bir eşit taksitli olacak. Bu krediler için bankalarca üçüncü kişilere ödenenler hariç, faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacaktır.

Küçükbaş hayvan varlığımızı ve dolayısıyla küçükbaş süt üretimini artırmak için başlattığımız destek paketinden, ülkemiz şartlarına elverişli, hastalıklardan ari ve sertifikalı damızlık küçükbaş hayvan ithal etmek isteyen ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınacak gerekli şartları karşıladığını ve alımına onay verilen hayvan sayısını da gösteren belgeye sahip gerçek ve tüzel kişiler faydalanabileceklerdir.”

Başvuruda bulunulabilecek bankalar

1- Albank Ltd.

2- Creditwest Bank Ltd.

3- K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

4- Kıbrıs Kapitalbank Ltd.

5- Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.

6- Nova Bank Ltd.

7- Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.

8- Ziraat Bankası A.Ş.

9- Türkiye İş Bankası A.Ş.

10- Yakındoğu Bank Ltd.