Daha ileriye götürülmeli

Girne Amerikan Üniversitesi’nde “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle etkinlik düzenlendi.

GAÜ İletişim Fakültesi ve GAÜ Eğitim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü” anma paneli GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde yer aldı.

Panelde, gazeteci ve programcı Sevilay Sadıkoğlu, eski milletvekili ve iş insanı Gülşah Sanver Manavoğlu ile Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı konuşmacı olarak yer aldı.

GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oya Ertuğruloğlu, açılış konuşmasında, kadınların haklarının savunulmasının bir gün değil, sürekli bir çaba gerektirdiğine vurgu yaparak, bugün dünya çapında birçok kadın, erkek ve toplumsal hareketin, kadın hakları için mücadele etmeye devam ettiğini anımsattı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever de, panelin, kadınların ekonomik toplumsal ve akademik hayattaki yerini daha güçlü bir şekilde vurgulamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, 8 Mart’ın sadece bir kutlama günü değil kadınların eşit hak mücadelesinin emeklerinin ve başarılarının takdir edildiği özel bir gün olduğunu ifade etti.

Panel moderatörü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün tarihçesi hakkında bilgi vererek, 8 Mart’ın bir anma tarihi olduğunu vurguladı.

Panelde “Yapay Zeka Devrimiyle Birlikte Kadının Gücü” konulu konuşma yapan eski Milletvekili ve İş İnsanı Gülşah Sanver Manavoğlu, yapay zeka konusundaki gelişmelerin kadınlar için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, kadınların bu fırsatı değerlendirmek için hep birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Atatürk’ün devrimleri takip edildi

Panelde, “Kadın Olmak “başlıklı bir konuşma yapan gazeteci ve programcı Sevilay Sadıkoğlu, bir kadın, çocukları, eşi ve ailesi hatta arkadaşları için özveriyle hareket ederken önce kendisini sevmesi gerektiğini vurgulayarak, kendini sevmeyen, kendine saygı duymayan bir kadının, etrafındaki insanlara güven, mutluluk ve huzur veremeyeceğini ifade etti.

Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı da, panelde, “Atatürk ve Kıbrıs Türk Kadını “konulu konuşma yaptı.

Sadece Türk kadınının değil, Kıbrıs Türk kadınının da bugün geldiği noktanın en büyük etkeninin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu kaydeden Gürdallı, Kıbrıs Türk halkının en başından beri her zaman Atatürk’ün devrimlerini takip ettiğini söyledi.

Gürdallı, “Bize düşen görev, Atatürk'ün sağladığı imkanları, olanakları daha da ileriye götürmek için mücadele etmektir.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025, 09:49