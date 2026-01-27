Sıra dışı manzara

Ender rastlanan doğa olaylarından biri olan kar ruloları, Türkiye’nin Ilgaz Dağı’nda oluştu.

Kastamonu ile Çankırı sınırında yer alan ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi’ni de kapsayan Ilgaz Dağı, Türkiye’nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor. Bölgede son haftalarda etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından kar kalınlığı yer yer yaklaşık 80 santimetreye ulaştı. Yağışların ardından etkili olan rüzgarın, zemindeki kar tabakasını yüzeyden kopararak eğimli alanlarda aşağı doğru yuvarlaması sonucu kar ruloları oluştu. Silindir veya rulo şeklinde meydana gelen bu doğal yapıların büyüklüğünün, karın yuvarlandığı mesafenin uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirtildi. Ilgaz Dağı’nda özellikle yol kenarlarında ve açık alanlarda görülen kar ruloları, bölgede dikkat çekici ve sıra dışı manzaralar oluşturdu. Doğa olayı, bölgede bulunan vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

