Keyifli geçti

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) tarafından geçtiğimiz yıllarda başlayan ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören “LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” etkinlikleri bu yıl devam ediyor.

Merkez Lefkoşa’da Cumartesi günü yapılan LBO Çocuk Korosu’na yönelik etkinlikte müzik aletleri tanıtıldı.

LBO’nun çocuk şarkılarını icra ettiği etkinlikte koro üyesi çocuklar, müzik aletlerini yakından tanıma ve müzisyenlerle birebir iletişim kurma fırsatı buldu.

LTB’den verilen bilgiye göre; etkinlik sonrasında çocuklar müzisyenlerle bir araya gelerek orkestra üyelerine merak ettikleri soruları sordu.

LBO, geçen hafta da “LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” etkinlikleri kapsamında LBO Yaylı Triosu ile Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında minik öğrencilere mini bir konser verilirken, çocuklar orkestrayı ve müzik aletlerini yakından tanıma imkânı buldu.

LBO’nun, çocukları erken yaşta müzikle buluşturmayı amaçladığı etkinliklerinin belli bir program çerçevesinde önümüzdeki dönemde de devam edeceği kaydedildi.