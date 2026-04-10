Zorlu görev

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bangladeşli Tümgeneral Mohammad Asadullah Minhazul Alam'ı, Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün (UNFICYP) yeni komutanı olarak atadı.

Tümgeneral Alam’ın zorlu bir görev üstlendiği ve iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Asadullah Minhazul Alam kimdir?

Alam, Bangladeş ordusunda 30 yılı aşkın süre görev yaptı ve son olarak ordu eğitim ve doktrin komutanlığının genel komutanı olarak görev aldı.

Daha önce Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox Bazar şehrinde 10. piyade tümeninde general rütbesiyle ve bölge komutanı olarak görev yaptı.Tümgeneral, aslen Bengal'lidir ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmakta.

Bangladeş'teki Jahangirnagar Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler alanında doktora, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington DC Üniversitesi'nden Ulusal Güvenlik Stratejisi alanında yüksek lisans, Bangladeş Ulusal Üniversitesi'nden Savunma Çalışmaları alanında yüksek lisans ve Bangladeş'teki Dakka Üniversitesi'nden işletme yüksek lisansı derecesine sahiptir.

Alam, 2024'ten itibaren iki yıl boyunca bu görevi yürüten Moğolistanlı Tümgeneral Erdenebat Batsuuri'nin yerine geçti.

