Niyetim yardım etmekti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da evinde misafir olarak bulunan 33 yaşındaki yabancı uyruklu kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 44 yaşındaki A.B. şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Türkmenistan uyruklu zanlının uyuduğu esnada cinsel organıyla, genç kadının cinsel organına dokunduğu, sutyenini zorla çıkardığı belirtildi. Olayın ardından müştekinin çığlık atarak evden kaçtığı ve apartmanda bulunan komşulardan yardım istediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şükrü Hafız, olayın 7 Nisan tarihinde saat 18.00 sıralarında zanlının ikametgahında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının evine misafir olarak gelen 33 yaşındaki yabancı uyruklu kadına, uykuda olduğu sırada saldırdığını belirtti.

Polis, zanlı A.B.’nin eşofmanını indirerek cinsel organını müştekinin cinsel organına sürtmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu, ayrıca sutyenini zorla çıkarıp yataktan yere düşmesine neden olduğunu ifade etti.

Olayın ardından müştekinin çığlık atarak evden kaçtığını ve apartmanda bulunan komşulardan yardım istediğini kaydeden Hafız, daha sonra polise şikâyette bulunulduğunu açıkladı. Şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını belirten polis, zanlının ifadesinde “ben sadece ona yardım ediyordum” şeklinde beyanda bulunduğunu aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, alınması gereken ifadeler ve yürütülecek tahkikat bulunduğunu ifade ederek mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.