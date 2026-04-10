Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’in Türkiye ve Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Öztürkler temasları kapsamında, ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre; Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na öğlen saatlerinde varan Öztürkler ve heyeti, Azerbaycan Milli Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cevanşir Feyziyev, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Aynı zamanda Cumhuriyet Meclisi KKTC - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Ziya Öztürkler’in heyetinde, KKTC - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Dostluk Grubu Üyesi Fırtına Karanfil de bulunuyor.

Meclis Başkanı Öztürkler, Bakü’de ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisi İstiklal Salonu’nda yer alan görüşmede değerlendirmede bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının somut bir tezahürü olarak KKTC’den heyetleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gafarova, yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik birçok konunun müzakere edileceğini, meselelerin esas noktalarının ele alınacağını vurguladı.

“Bizler aynı milletin evlatlarıyız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, kardeş Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu büyük memnuniyet dile getirdi.

Öztürkler, Azerbaycan halkının Kurucu Lideri Haydar Aliyev’in temellerini attığı güçlü devlet yapısının, bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde daha da önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

Bakü’de kendilerine gösterilen samimi misafirperverlik için teşekkür eden Öztürkler, “Bizler aynı milletin evlatlarıyız” diyerek, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve köklü bağlarla birbirine bağlı olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, KKTC’nin haklı davasına verdiği desteğin Kıbrıs Türk halkı için son derece kıymetli olduğunu belirten Öztürkler, “Gücümüz, ortak irade, kararlı duruş ve sarsılmaz dayanışmadan gelmektedir” diyerek, Türk kardeşliğinin ilerleyen dönemde daha da pekişeceğine yönelik inancını dile getirdi.

Bakü’de dostluk grupları arasında toplantı yapıldı

Azerbaycan Milli Meclisi’nde Azerbaycan, Türkiye ve KKTC Meclislerinin dostluk grupları toplantı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Meclis Hazar Salonunda yer alan toplantıda, Cumhuriyet Meclisi KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in yanı sıra, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Dostluk Grubu Üyesi Fırtına Karanfil ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de hazır bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Orhan Erdem ile her iki dostluk grubuna üye milletvekillerinin katıldığı toplantıda, Azerbaycan Milli Meclisi Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cevanşir Feyziyev ile Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ehliman Emirselanov ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri de yer aldı.

