Dünyada benzeri yok

Melis GÜNEL

Kuzey Kıbrıs’ta ‘Hayat Pahalılığı’ ödeneğiyle ilgili eylemler ve grevler günlerdir devam ederken, maliyenin kamu maaşlarıyla ilgili harcamasını eski sendikacılardan, deneyimli maliyeci Mustafa Baturalp açıkladı.

KKTC’nin 2022 yılı bütçesinde kamu çalışanları için öngörülen personel giderlerinin toplam

4 milyar 99 milyon 863 bin TL olduğunu belirten Baturalp, bu rakamın 2026 yılında

50 milyar 890 milyon 300 bin liraya yükseldiğine dikkat çekti.

Baturalp’in hesaplamasına göre; 2022’den 2026’ye kamu maaşlarında yüzde bin 141 oranında yani 12.41 misli artış meydana geldi.

Siyasi gözlemciler iki yıl önce kamu maaşlarının üç kez artırıldığına dikkat çekerek, maliyenin bu yükü karşılayamaz hale geldiğini belirtti.