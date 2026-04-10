Keyifle izlendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu organizasyonuyla düzenlenen 1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu şenliği devam ediyor. Şenlik kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Çizmeli Kedi” adlı oyun çocuk izleyicilerle buluştu. Oyun; TED Koleji, Yakın Doğu İlkokulu ve Kreş, Atak Kids, Tohum Kids, Bilgi Durağı, Little Hand, Smart Child ve 9 Eylül İlkokulu öğrencileri tarafından izlendi. Öğrenciler, oyunu büyük bir ilgi ve heyecanla takip ederek tiyatro ile buluşma fırsatı buldu.

Şenlik programına Türkiye’den İstanbul Şehir Tiyatroları, Manisa Şehir Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu çocuk oyunlarıyla katılırken, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu da yeni çocuk oyunlarını sahneleyerek izleyiciyle buluşturuyor. Böylece, şenlik hem uluslararası hem de yerel tiyatro örneklerini çocuklarla buluşturmayı hedefliyor.

Şenlikte okullarla yapılan iş birliği, öğrencilerin tiyatroyu tanıması ve sosyal kültürel etkinliklere katılımının artırılması açısından önem taşıyor.