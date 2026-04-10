Özür diledi 

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta yönetimindeki araçla tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen, polis tarafından durdurulunca başkasına ait ehliyeti ve kimliği ibraz eden Edip Ak hakkındaki dava 3 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “sahte beyanla belgenin icra edilmesine tahrik etme”, “başkasının kimliğine bürünme” ve “sahtekârlıkla kayıt temini” suçlarından yargılanan Edip Ak 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 15 Nisan 2023 tarihinde Güzelyurt’ta yönetimindeki araçla trafik suçu işlediğini ve bu suç nedeniyle kendisini durduran polis memurlarına gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu tespit etti. Yargıç, sanığın kimliğini gizlemek amacıyla başkasına ait Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyetini ibraz ettiğini, ardından düzenlenen ceza makbuzuna yalan olduğunu bildiği halde başka bir kişinin ismini yazıp imzaladığını belirtti. Yargıç, sanığın böyle davranarak, “sahte beyanla resmi bir belgenin icra edilmesine tahrik etme” suçunu işlediğini ifade etti.

Yargıç, söz konusu suçun ciddi nitelikte olduğunu ve yasada 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü vurguladı. Sanığın ayrıca başkasının kimliğine bürünme suçunu da işlediğini kaydeden yargıç, polis memurlarının sunulan belgelerdeki uyumsuzluğu fark etmesiyle kısa sürede ortaya çıktığını belirtti.

Yargıç, sanığın polisi yanıltmaya yönelik bilinçli hareket etmesini ve devlet otoritesine karşı suç işlemesini ağırlaştırıcı unsur olarak kabul ettiklerini söyledi. Buna karşılık, suçun erken aşamada ortaya çıkması, sanığın suçunu ve aleyhindeki davayı kabul etmesi, sabıkasız oluşu ve suç tarihinde 21 yaşında olması gibi etkenlerin hafifletici unsurlar arasında değerlendirildiğini belirten yargıç, Edip Ak’ı 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

